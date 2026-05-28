Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lonza-Investition
|
28.05.2026 10:03:14
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lonza-Aktie bei 561,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,819 Lonza-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 496,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 852,46 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,48 Prozent.
Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,36 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
17:58
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Zürich: SMI liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
26.05.26
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.05.26
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)