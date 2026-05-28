SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lonza-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lonza-Aktie bei 561,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,819 Lonza-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 496,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 852,46 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,48 Prozent.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,36 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at