SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lonza-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lonza-Aktie an diesem Tag 613,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Lonza-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,631 Lonza-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 858,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 526,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 858,08 CHF, was einer negativen Performance von 14,19 Prozent entspricht.

Lonza war somit zuletzt am Markt 35,53 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at