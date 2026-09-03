Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentable Lonza-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.09.2021 wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 768,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 1,301 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lonza-Aktie auf 583,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 758,84 CHF wert. Damit wäre die Investition 24,12 Prozent weniger wert.
Alle Lonza-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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