Lonza Aktie

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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Performance unter der Lupe 29.10.2026 10:03:33

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lonza-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lonza-Papier an diesem Tag 750,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,133 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,91 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 28.10.2026 auf 629,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,09 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lonza belief sich jüngst auf 43,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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