Lukrative Lonza-Anlage? 12.02.2026 10:03:36

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lonza-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Lonza-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 543,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 18,403 Lonza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 506,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 326,46 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 6,74 Prozent.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,17 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

