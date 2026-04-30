Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Hochrechnung
|
30.04.2026 10:03:37
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lonza von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 588,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,699 Lonza-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 474,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 805,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,47 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 33,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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