SMI-Titel Lonza-Aktie: Über diese Dividende können sich Lonza-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Lonza am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,00 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Lonza beläuft sich auf 280,00 Mio. CHF. Damit wurde die Lonza-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,75 Prozent nach unten angepasst.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging das Lonza-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 483,00 CHF aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Lonza wird die Lonza-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lonza-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der Lonza-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,75 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Lonza via SIX SX um 16,26 Prozent gefallen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -15,77 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Lonza-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Lonza

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 5,52 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent zulegen.

Basisdaten von Lonza

Die Dividenden-Aktie Lonza gehört dem SMI an und ist an der Börse aktuell 33,753 Mrd. CHF wert. Dividenden-Aktie Lonza weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lonza einen Umsatz von 6,531 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von -3,93 CHF.

Redaktion finanzen.at