Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Langfristige Anlage
|
28.10.2026 10:03:56
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht
Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 72,80 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,363 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 435,44 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 27.10.2026 auf 83,25 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 210,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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