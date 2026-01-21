Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Frühe Anlage
|
21.01.2026 10:04:21
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Nestlé-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,174 Nestlé-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nestlé-Papiers auf 73,94 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 048,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,81 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 188,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|78,90
|-0,08%