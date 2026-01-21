Nestlé Aktie

Frühe Anlage 21.01.2026 10:04:21

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nestlé eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Nestlé-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,174 Nestlé-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nestlé-Papiers auf 73,94 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 048,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 188,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

21.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
19.01.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 78,90 -0,08% Nestlé SA (Nestle)

