Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Profitable Nestlé-Investition?
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18.03.2026 10:04:50
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.03.2016 wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Nestlé-Anteile betrug an diesem Tag 71,45 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,400 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 113,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,84 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,14 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 204,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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