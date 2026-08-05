Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nestlé-Aktien gewesen.

Am 05.08.2016 wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,041 Nestlé-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 327,78 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 04.08.2026 auf 80,66 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,28 Prozent zugenommen.

Der Nestlé-Wert an der Börse wurde auf 204,53 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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