Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Investmentbeispiel
|
05.08.2026 10:03:52
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.08.2016 wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,041 Nestlé-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 327,78 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 04.08.2026 auf 80,66 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,28 Prozent zugenommen.
Der Nestlé-Wert an der Börse wurde auf 204,53 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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