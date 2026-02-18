SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Das Nestlé-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nestlé-Anteile bei 71,35 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,154 Nestlé-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 79,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 074,98 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,75 Prozent.

Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at