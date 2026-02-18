Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 18.02.2026 10:04:02

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Das Nestlé-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nestlé-Anteile bei 71,35 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,154 Nestlé-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 79,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 074,98 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,75 Prozent.

Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten