Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Hochrechnung
|
18.02.2026 10:04:02
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Nestlé-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nestlé-Anteile bei 71,35 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,154 Nestlé-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 79,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 074,98 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,75 Prozent.
Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
18:20
|Nestlé is finally changing its formula for the better (Financial Times)
|
17:58
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
16:01
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
16:01
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)