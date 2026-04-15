SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,755 Nestlé-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 79,43 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 092,57 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 9,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 197,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at