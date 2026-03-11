Nestlé Aktie

Lukrative Nestlé-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nestlé-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100,46 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Nestlé-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 99,542 Nestlé-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 79,59 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 922,56 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,77 Prozent eingebüßt.

Nestlé erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 201,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

