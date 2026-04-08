Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Frühe Anlage
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08.04.2026 10:03:55
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 08.04.2021 wurden Nestlé-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 108,26 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,924 Nestlé-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nestlé-Papiers auf 78,24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nestlé belief sich zuletzt auf 198,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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