Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Rentable Nestlé-Anlage? 08.07.2026 10:03:40

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Nestlé-Einstiegs gewesen.

Am 08.07.2016 wurde die Nestlé-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,937 Nestlé-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nestlé-Aktie auf 85,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 101,16 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,12 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 211,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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