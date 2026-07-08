Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Rentable Nestlé-Anlage?
|
08.07.2026 10:03:40
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient
Am 08.07.2016 wurde die Nestlé-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,937 Nestlé-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nestlé-Aktie auf 85,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 101,16 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,12 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 211,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
08.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|SMI-Handel aktuell: SMI im Minus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
07.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
03.07.26
|Verluste in Zürich: SMI mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|90,55
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.