SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Nestlé eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nestlé-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 82,78 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 12,080 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 961,34 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 16.06.2026 auf 79,58 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,87 Prozent.

Insgesamt war Nestlé zuletzt 199,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at