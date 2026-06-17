Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Profitable Nestlé-Anlage?
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17.06.2026 10:04:19
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nestlé-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 82,78 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 12,080 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 961,34 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 16.06.2026 auf 79,58 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,87 Prozent.
Insgesamt war Nestlé zuletzt 199,87 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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