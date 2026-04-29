Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition 29.04.2026 10:03:44

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Nestlé-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 114,52 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,873 Nestlé-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,24 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 28.04.2026 auf 80,44 CHF belief. Damit wäre die Investition 29,76 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Nestlé eine Marktkapitalisierung von 203,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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