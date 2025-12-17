Nestlé Aktie

Profitable Nestlé-Investition? 17.12.2025 10:03:57

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nestlé-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nestlé-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,58 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,984 Nestlé-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (78,44 CHF), wäre das Investment nun 77,22 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,78 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 199,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

