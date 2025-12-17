Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Profitable Nestlé-Investition?
|
17.12.2025 10:03:57
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Nestlé-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,58 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,984 Nestlé-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (78,44 CHF), wäre das Investment nun 77,22 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,78 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 199,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: SMI am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25