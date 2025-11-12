Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 12.11.2025 10:03:49

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nestlé-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,06 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,254 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 751,99 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 11.11.2025 auf 81,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,80 Prozent verringert.

Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 200,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten