Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Hochrechnung
|
12.11.2025 10:03:49
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Nestlé-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,06 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,254 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 751,99 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 11.11.2025 auf 81,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,80 Prozent verringert.
Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 200,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
