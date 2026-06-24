Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Profitables Nestlé-Investment?
|
24.06.2026 10:03:49
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nestlé-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Nestlé-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 108,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Nestlé-Papier investiert hätte, befänden sich nun 91,929 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 80,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 374,52 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 26,25 Prozent.
Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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