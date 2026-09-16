Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition im Blick 16.09.2026 10:03:41

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Nestlé-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 105,42 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,859 Nestlé-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 388,54 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 15.09.2026 auf 77,89 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,11 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Nestlé belief sich zuletzt auf 200,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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