Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Frühe Anlage
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01.07.2026 10:04:13
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Nestlé-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Nestlé-Anteile betrug an diesem Tag 115,56 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Nestlé-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,865 Nestlé-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 83,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,89 CHF wert. Mit einer Performance von -28,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 213,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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