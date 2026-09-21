SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,15 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 151,177 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 17 400,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 115,10 CHF belief. Damit wäre die Investition um 74,01 Prozent gestiegen.

Novartis war somit zuletzt am Markt 210,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at