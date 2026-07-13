SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Novartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,18 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,471 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 1 549,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124,28 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 227,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at