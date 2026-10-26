Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Langfristige Investition
|
26.10.2026 10:04:08
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novartis-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 104,08 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hat, hat nun 9,608 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 229,82 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 23.10.2026 auf 128,00 CHF belief. Mit einer Performance von +22,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Novartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 234,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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