SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Novartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98,12 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 1,019 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 127,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,37 CHF wert. Mit einer Performance von +30,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Novartis betrug jüngst 234,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at