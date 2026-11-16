Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Profitables Novartis-Investment?
|
16.11.2026 10:03:29
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Novartis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Novartis-Papier an diesem Tag 60,49 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Novartis-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,531 Novartis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 216,16 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Anteils am 13.11.2026 auf 134,06 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,62 Prozent.
Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 245,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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