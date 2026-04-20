Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Lohnende Novartis-Anlage?
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20.04.2026 10:03:41
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Novartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,55 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,969 Novartis-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 422,18 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 17.04.2026 auf 118,82 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 422,18 CHF, was einer positiven Performance von 42,22 Prozent entspricht.
Am Markt war Novartis jüngst 217,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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