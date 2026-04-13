SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Novartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,162 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 141,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 121,76 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 141,43 CHF entspricht einer Performance von +41,43 Prozent.

Der Marktwert von Novartis betrug jüngst 222,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at