Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Investmentbeispiel
|
13.04.2026 10:03:42
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,162 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 141,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 121,76 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 141,43 CHF entspricht einer Performance von +41,43 Prozent.
Der Marktwert von Novartis betrug jüngst 222,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15.04.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|129,18
|0,30%