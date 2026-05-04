Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Rentabler Novartis-Einstieg?
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04.05.2026 10:03:41
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Novartis-Papier bei 59,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,673 Novartis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Novartis-Papiers auf 115,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +93,88 Prozent.
Am Markt war Novartis jüngst 212,39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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