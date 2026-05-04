Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Rentabler Novartis-Einstieg? 04.05.2026 10:03:41

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Novartis-Papier bei 59,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,673 Novartis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Novartis-Papiers auf 115,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +93,88 Prozent.

Am Markt war Novartis jüngst 212,39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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