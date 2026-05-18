SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Novartis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86,31 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,867 Novartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 15.05.2026 13 519,35 CHF wert, da der Schlussstand 116,68 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,19 Prozent.

Der Novartis-Wert an der Börse wurde auf 213,43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at