SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Partners Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 490,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,204 Partners Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 602,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,90 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 15,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at