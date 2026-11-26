Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Frühe Anlage
|
26.11.2026 10:03:22
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Partners Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 499,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20,020 Partners Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 628,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 572,57 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,73 Prozent angewachsen.
Partners Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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