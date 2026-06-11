Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Performance im Blick
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11.06.2026 10:03:36
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 412,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24,272 Partners Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 174,76 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 10.06.2026 auf 707,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,75 Prozent erhöht.
Partners Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,14 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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