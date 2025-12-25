SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Partners Group Aktie
Am 25.12.2015 wurden Partners Group-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Partners Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 358,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,279 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 976,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 172,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Partners Group bezifferte sich zuletzt auf 25,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
