SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Partners Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 352,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,284 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 1 069,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +203,26 Prozent.

Am Markt war Partners Group jüngst 27,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at