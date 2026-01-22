Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lukrative Partners Group-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Partners Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 352,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,284 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 1 069,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +203,26 Prozent.
Am Markt war Partners Group jüngst 27,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Partners Group
Analysen zu Partners Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|1 167,00
|0,47%
