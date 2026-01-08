SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Partners Group-Aktie letztlich bei 853,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,171 Partners Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 209,89 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 07.01.2026 auf 1 033,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Partners Group belief sich zuletzt auf 26,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

