Partners Group-Performance 08.01.2026 10:03:26

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Partners Group-Aktie letztlich bei 853,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,171 Partners Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 209,89 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 07.01.2026 auf 1 033,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Partners Group belief sich zuletzt auf 26,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Partners Group

