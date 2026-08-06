Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lohnende Partners Group-Anlage?
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06.08.2026 10:03:55
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.08.2016 wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 447,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,237 Partners Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 721,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 613,42 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,34 Prozent zugenommen.
Partners Group war somit zuletzt am Markt 18,50 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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