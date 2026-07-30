Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Hochrechnung
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30.07.2026 10:03:24
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Partners Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 548,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,065 Partners Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 683,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,13 CHF wert. Mit einer Performance von -55,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Partners Group jüngst 17,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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