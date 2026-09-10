SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Partners Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Partners Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 063,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,094 Partners Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 665,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,58 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,42 Prozent vermindert.

Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at