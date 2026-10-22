SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Partners Group-Aktie bei 1 577,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,063 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,73 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 21.10.2026 auf 611,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,27 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 15,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at