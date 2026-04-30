Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lukrative Partners Group-Investition?
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30.04.2026 10:03:37
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet
Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Partners Group-Papier bei 863,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,585 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 842,45 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 29.04.2026 auf 849,60 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,58 Prozent.
Der Börsenwert von Partners Group belief sich zuletzt auf 22,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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