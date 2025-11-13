Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Frühe Investition
|
13.11.2025 10:04:25
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 3 Jahren eingebracht
Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Partners Group-Papier bei 1 048,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,095 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,99 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 12.11.2025 auf 975,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,01 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Partners Group bezifferte sich zuletzt auf 25,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
