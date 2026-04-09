Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Partners Group-Investment im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht
Das Partners Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 301,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,686 Partners Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 668,72 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 08.04.2026 auf 867,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,31 Prozent eingebüßt.
Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 21,83 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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