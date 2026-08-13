SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie gebracht.

Am 13.08.2025 wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Partners Group-Aktie betrug an diesem Tag 1 122,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,913 Partners Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 513,37 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 12.08.2026 auf 730,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,87 Prozent verringert.

Partners Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at