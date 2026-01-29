Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Profitables Partners Group-Investment?
|
29.01.2026 10:03:56
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht
Partners Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug an diesem Tag 1 361,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,735 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Aktien wären am 28.01.2026 783,25 CHF wert, da der Schlussstand 1 066,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 27,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Partners Group
