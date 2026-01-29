Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Profitables Partners Group-Investment? 29.01.2026 10:03:56

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Partners Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug an diesem Tag 1 361,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,735 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Aktien wären am 28.01.2026 783,25 CHF wert, da der Schlussstand 1 066,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 27,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

Nachrichten zu Partners Group AG

