SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Partners Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Partners Group-Papier an diesem Tag bei 961,40 CHF. Bei einem Partners Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,401 Partners Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Aktien wären am 04.11.2026 7 125,03 CHF wert, da der Schlussstand 685,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Partners Group belief sich zuletzt auf 16,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at