Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Frühe Anlage 15.10.2026 10:03:22

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Partners Group-Investment gewesen.

Am 15.10.2023 wurde die Partners Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Partners Group-Papier letztlich bei 1 028,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,723 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 597,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 806,51 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 806,51 CHF entspricht einer negativen Performance von 41,93 Prozent.

Am Markt war Partners Group jüngst 15,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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