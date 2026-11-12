SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Partners Group-Investment gewesen.

Am 12.11.2023 wurde die Partners Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Partners Group-Papier letztlich bei 1 050,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,095 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 684,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,14 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,14 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,86 Prozent.

Am Markt war Partners Group jüngst 17,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at